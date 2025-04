Câmara de Cachoeiro reforça atuação com transparência e diálogo

Com o início da nova legislatura para o biênio 2025-2026, a Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim reforça o compromisso com a transparência, a inclusão e a sustentabilidade na condução dos trabalhos legislativos. A presidência da Casa é ocupada pelo vereador Alexandre Maitan, que está em seu quinto mandato e assumiu, pela primeira vez, a liderança do Legislativo municipal.

A nova gestão busca dar continuidade aos avanços institucionais conquistados nos últimos anos, entre eles, o selo Diamante em Transparência Pública e a nota A do Tesouro Nacional. Os reconhecimentos refletem os esforços da Casa em garantir o acesso público às informações e a boa aplicação dos recursos.

Transparência segue como prioridade. A meta é ampliar o uso da tecnologia e fortalecer a acessibilidade aos dados legislativos e financeiros, por meio do aprimoramento do portal da transparência e do aumento da presença digital da Câmara. A proposta é facilitar o acompanhamento das atividades parlamentares e fomentar a participação cidadã nos debates e decisões do Legislativo.

“A transparência não é apenas uma obrigatoriedade legal, é uma forma de respeito com a população. Queremos avançar ainda mais, investindo em tecnologia e acessibilidade, para que qualquer cidadão possa acompanhar as decisões e investimentos da Câmara”, destaca Alexandre Maitan.

Na pauta da Mesa Diretora também estão ações voltadas à sustentabilidade. Entre as medidas previstas, destacam-se a instalação de um sistema de energia solar, a ampliação da coleta seletiva e a redução do uso de materiais descartáveis. O objetivo é tornar a estrutura da Câmara mais eficiente e ambientalmente responsável, promovendo economia de recursos e boas práticas institucionais.

Outro ponto de atenção será o fortalecimento das Comissões Temáticas, que têm papel fundamental na análise técnica e aprofundada dos projetos de lei. A intenção é promover um ambiente legislativo colaborativo e produtivo, garantindo que as propostas debatidas estejam alinhadas às necessidades da população.

Com esses direcionamentos, o Poder Legislativo de Cachoeiro de Itapemirim pretende manter-se entre as instituições públicas mais bem avaliadas do Espírito Santo, consolidando uma atuação pautada pela eficiência, pelo diálogo e pelo compromisso com o interesse público.