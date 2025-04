Câmara debate situação de pessoas em situação de rua em Cachoeiro

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim realiza, na próxima terça-feira (30), às 19h, uma audiência pública para discutir a situação das pessoas em situação de rua no município. A iniciativa é do vereador Coronel Fabrício Martins (PL) e visa promover um debate amplo sobre o tema, reunindo autoridades, representantes de instituições, comerciantes e a sociedade civil.

De acordo com o parlamentar, a proposta é ouvir diferentes setores da sociedade e buscar soluções conjuntas para garantir dignidade, acolhimento e políticas públicas mais eficazes para essa parcela da população. “Queremos promover um debate construtivo e humanizado, reunindo forças de segurança, associações, entidades civis e o poder público para pensar caminhos possíveis”, afirmou Coronel Fabrício.

Foram convidados para o encontro representantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Sejus, Sesp, Ministério Público, OAB, Acisci, CDL, Tiro de Guerra, instituições de ensino superior e secretarias municipais de Segurança, Desenvolvimento Econômico, Direitos Humanos, Desenvolvimento Social e Saúde. Todos os vereadores e deputados estaduais também receberam convite.

Aberta ao público, a audiência será realizada no plenário da Câmara e contará com espaço para manifestações da comunidade. “Essa é uma pauta que exige sensibilidade, mas também ação. Precisamos construir soluções em conjunto, com diálogo e participação”, destacou o vereador.

Serviço:

Evento: Audiência Pública sobre pessoas em situação de rua

Data: 30 de abril

Horário: 19h

Local: Plenário da Câmara Municipal