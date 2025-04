Câmara regulamenta transporte alternativo em Cachoeiro; entenda

Foi aprovado por unanimidade, na sessão ordinária desta terça-feira, 22, o Projeto de Lei nº 26/2025, de autoria do vereador João Machado (PDT), que regulamenta o Serviço Complementar de Transporte de Passageiros em Coletivo, com capacidade entre cinco e dezesseis pessoas, além do Serviço de Mototáxi no município de Cachoeiro de Itapemirim.

O projeto, que segue agora para a sanção do prefeito, estabelece as condições exigidas tanto para os veículos – vans e motocicletas – quanto para os condutores desses serviços. Além disso, a proposta prevê que os prestadores de serviço possam utilizar pontos já utilizados pelo transporte coletivo urbano, bem como operar em qualquer rota ou trecho dentro da cidade, sempre sob a fiscalização da Agersa.

“Essa é uma promessa que fiz durante minha campanha, ouvindo as demandas da população. Agradeço aos colegas vereadores pela aprovação e confio na sensibilidade do governo para sancionar essa lei”, afirmou o vereador João Machado.