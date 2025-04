Caminhão com cerveja tomba na BR-262 e carga se espalha na pista

Um caminhão carregado de cerveja tombou na noite desta segunda-feira (14) na BR-262, nas proximidades de Venda Nova do Imigrante, região serrana do Espírito Santo. A carga ficou espalhada pela pista, causando lentidão no trânsito.

De acordo com informações preliminares, o motorista sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Padre Máximo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a principal suspeita é de que o veículo tenha perdido o freio, provocando o acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar a limpeza da via. A Polícia Militar também esteve no local, prestando apoio na organização do tráfego e garantindo a segurança da área.

Veja o vídeo:

Imagens: Ibatiba Mil Grau