Capixabas brilham em campeonato brasileiro de motociclismo

A terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade – modalidade de motociclismo – realizada em Senhor do Bonfim (BA), confirmou o excelente momento de três nomes consagrados da modalidade: os capixabas Késsia Tristão, o multicampeão Sandro Hoffmann e Jomar Grecco, atual líder da categoria Elite.

Os competidores vêm acumulando pódios consecutivos ao longo da temporada, e a mais recente disputa, que encerrou no último dia 06 de abril, manteve essa escrita. Késsia garantiu mais uma vitória, Sandro ficou com o segundo lugar, e Jomar manteve a liderança no campeonato após vitórias nas duas primeiras etapas, no Piauí e no Rio Grande do Sul.

Com trajetos desafiadores, compostos por trechos de pedra, subidas técnicas e trilhas de alta velocidade, os competidores enfrentaram mais de 230 km entre sábado e domingo. Késsia, que lidera o campeonato, teve o apoio do programa Voe Atleta para se deslocar até a competição, enquanto ela e Sandro são contemplados com o Bolsa Atleta, iniciativa da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), que oferece suporte financeiro mensal para atletas de alto rendimento.

Além dos feitos recentes no Nacional, Késsia, Sandro e Jomar possuem uma relação profunda com uma das provas mais emblemáticas do calendário off-road: o Polenta Off Road, que terá a próxima edição de 23 a 25 de maio, em Venda Nova do Imigrante, nas Montanhas Capixabas. Jomar Grecco, inclusive, é um dos grandes nomes da história da prova, com dez vitórias no Enduro de Regularidade do Polenta Off Road.

“Espero que seja uma prova boa como nos outros anos, bem técnica em nível de Campeonato Brasileiro. Competir em casa dá sempre uma confiança a mais por estar na região que a gente conhece o tipo de terreno, isso me dá um grau de competitividade maior para vencer e somar os pontos no campeonato. Os custos são menores, tudo isso também é vantagem”, destaca Grecco.

Sandro Hoffmann relembra sua longa trajetória na prova: “Conheci o Enduro da Polenta em 1993, como espectador. Em 1994, era para ter participado, mas quebrei a clavícula uma semana antes. Em 1995, estreei na prova e desde então nunca mais deixei de competir. Já são 30 anos.” O capixaba calcula 16 vitórias no Polenta, em todas as categorias pelas quais passou: da antiga Master (hoje Elite), passando pela Sênior (atual Graduado), e atualmente na Over 50. Seu primeiro título veio em 1996, na antiga categoria Intermediária (antes chamada de Júnior).

Já Késsia Tristão, outro nome de peso nas trilhas capixabas, soma cinco vitórias na prova e compete na categoria Feminina. “Espero que neste ano eu consiga ser campeã do Polenta novamente. Tenho certeza que a prova vai ser ótima, com trilhas boas e muita navegação. Competir no Polenta é muito especial”, disse.

A próxima parada do Brasileiro será o “Ipês Off Road”, nos dias 03 e 04 de maio, em Lavras (MG). Com o bom desempenho mantido desde a abertura da temporada — incluindo vitórias no Rally Piocerá e no Pampas Off Road —, os três atletas seguem firmes na briga pelo título nacional.