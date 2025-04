Cariacica tem 2ª maior taxa de investimento do ES e se destaca no país

Cariacica conquistou posição de destaque no cenário nacional ao figurar como a 14ª cidade com maior taxa de investimentos do Brasil, segundo o Ranking de Competitividade dos Municípios 2024. No Espírito Santo, o município ocupa a segunda colocação, ficando atrás apenas da capital.

O levantamento, divulgado na segunda-feira (14), é realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em parceria com a Gove Digital e a Seall. A pesquisa avalia 415 municípios com mais de 80 mil habitantes, com base em 65 indicadores que contemplam áreas como sustentabilidade fiscal, educação, saúde e infraestrutura.

Investimentos estratégicos

De acordo com o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, o resultado reflete o crescimento econômico e os investimentos estratégicos feitos na cidade. “Esses dados são um demonstrativo do potencial econômico de Cariacica. O desenvolvimento tem sido constante, impulsionado por investimentos da nossa gestão em parceria com o Governo do Estado, especialmente em infraestrutura urbana. Isso atrai novas empresas e fortalece a geração de emprego e renda”, destacou.

O Ranking de Competitividade dos Municípios é uma ferramenta que visa contribuir com a melhoria da gestão pública, oferecendo dados que ajudam prefeitos e gestores a identificar prioridades e oportunidades para o desenvolvimento sustentável.