Carne suína in natura continua batendo recorde de exportação

O Brasil continua batendo recorde de exportações de carne suína no primeiro trimestre de 2025, com mais de 18% de crescimento dos embarques de in natura em relação ao mesmo período do ano passado (tabela 1), totalizando mais de 290 mil toneladas nestes primeiros três meses.

