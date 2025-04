Carreta tomba e drogas são encontradas em carga derrubada

Na manhã deste sábado (26), por volta das 9h52, uma carreta M.Benz/ACTROS tombou no km 64 da BR-262, no município de Marechal Floriano.

Com o tombamento, parte da carga de arroz transportada pelo veículo ficou espalhada pela pista. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar (PM) foram ao local e constataram a presença de diversos pacotes contendo substância análoga à maconha junto à carga.

Os dois ocupantes do caminhão foram detidos e serão encaminhados à Delegacia da Polícia Civil.

A ocorrência está em andamento. Novas informações serão divulgadas assim que disponíveis.

