​Carro oficial de Iúna é flagrado em frente a casa noturna em Ibatiba

Um veículo oficial da Prefeitura de Iúna, no Caparaó, foi flagrado estacionado em frente a uma casa noturna em Ibatiba, cidade vizinha, fora do horário de expediente. O episódio gerou repercussão nas redes sociais, após moradores e frequentadores do local registrarem imagens e questionarem o uso do bem público.

De acordo com as denúncias, o carro da frota municipal estava estacionado fora do horário de serviço, o que levantou suspeitas sobre um possível uso indevido. A legislação vigente proíbe o uso de veículos oficiais para fins pessoais, considerando-o uma infração administrativa.

O que diz a Prefeitura?

Em resposta à situação, a Prefeitura de Iúna divulgou uma nota confirmando que está acompanhando as imagens que circulam nas redes sociais. O comunicado esclarece que o veículo em questão pertence à Secretaria Municipal de Saúde e que uma apuração interna está sendo realizada para esclarecer os detalhes do ocorrido.

A administração municipal reafirmou seu compromisso com a transparência e a correta utilização dos recursos públicos, e garantiu que, se forem identificadas irregularidades, medidas cabíveis serão tomadas, conforme a legislação. A Prefeitura também expressou agradecimento à população pela vigilância e colaboração.