Casa Branca refuta versão de Biden e defende vazamento de laboratório

A Casa Branca divulgou, nesta sexta-feira (18/4), em seu site oficial, uma nova posição sobre a origem da Covid-19, afirmando que a pandemia não foi causada por fatores biológicos naturais, mas sim por um vazamento no “principal laboratório de pesquisa sobre SARS da China”.

A declaração refuta a versão apresentada pelo governo de Joe Biden, que havia utilizado a hipótese da “origem proximal do SARS-CoV-2” como evidência científica. Na nova narrativa, o governo Trump classifica a versão anterior como uma farsa, alegando que foi manipulada por autoridades de saúde pública e pela mídia para desacreditar a teoria do vazamento de laboratório. A administração também afirma que o Dr. Anthony Fauci, ex-diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas (NIAID), teria sido um dos principais responsáveis por promover a ideia de que a Covid-19 teria origem natural.

Fauci, que teve uma atuação de destaque durante a pandemia, é reconhecido por seu trabalho na área de imunologia, mas a nova administração norte-americana questiona a postura dele, considerando-a alinhada a uma narrativa favorável à origem natural do vírus. A Casa Branca também divulgou o que considera ser o “passo a passo da verdadeira origem do SARS-CoV-2”.