Casagrande decreta luto de 3 dias no ES por morte do Papa Francisco

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, decretou luto oficial de três dias no Estado em homenagem ao Papa Francisco, falecido nesta segunda-feira. A decisão foi anunciada por meio das redes sociais do chefe do Executivo estadual.

“Decretei luto oficial de três dias no Espírito Santo em memória do Papa Francisco. Sua voz firme em defesa dos mais vulneráveis, sua fé aliada à coragem e sua simplicidade tocaram o mundo. Um exemplo que seguirá nos guiando”, declarou Casagrande.

Logo nas primeiras horas da manhã, o governador já havia se manifestado publicamente sobre a morte do pontífice, destacando sua importância como líder religioso e referência global de fé e humanidade.