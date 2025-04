Casagrande inaugura obras e anuncia novos investimentos em Bom Jesus

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, esteve na manhã desta quinta-feira (24) em Bom Jesus do Norte para inaugurar obras e anunciar novos investimentos em parceria com a administração municipal. Entre as entregas, estão dois muros de contenção, a reforma do Prédio Jamile — que abrigará futuramente um Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) — e a nova unidade da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF) São Sebastião.

Durante o evento, Casagrande destacou os esforços do Governo do Estado para preparar os municípios diante das mudanças climáticas. “Estamos entregando o terceiro muro de arrimo em Bom Jesus do Norte, por meio do Fundo Cidades. São obras que aumentam a segurança dos moradores e representam investimentos importantes na educação com o ensino técnico e novas unidades escolares”, afirmou o governador.

Os dois muros de contenção, ambos com 100 metros lineares, foram construídos com geocomposto de PVC, concreto ciclópico, tela de aço e sistemas de drenagem. Um deles está localizado na Rua Demerval Medina, no Centro, em área classificada com risco geológico muito alto (R4) pela Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais (CPRM). O outro fica na Avenida Cristiano Dias Lopes, no bairro Silvana, em área com classificação de risco alto (R3 e R4). A via é rota de ligação com o município vizinho de São José do Calçado.

No bairro Belvedere, o antigo Prédio Jamile, que por mais de 40 anos funcionou como hospital, passou por uma ampla reforma para abrigar o CEET. O espaço modernizado conta com 23 salas de aula e sete banheiros adaptados, e terá capacidade para atender cerca de 500 alunos em cursos técnicos e de qualificação profissional, como os do programa QualificarES e do Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB).

A secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, ressaltou que os investimentos reforçam o compromisso com o bem-estar da população. “São ações que garantem proteção à vida e ao patrimônio e ampliam o acesso à educação de qualidade, impulsionando o desenvolvimento social e econômico do município”, afirmou. Segundo ela, o Fundo Cidades já destinou R$ 10,7 milhões em recursos para Bom Jesus do Norte.

Ainda na área da educação, o Governo do Estado inaugurou a nova unidade da EMEIEF São Sebastião. Com investimento de R$ 2,03 milhões, a escola dispõe de seis salas de aula, biblioteca, cozinha, banheiros e outras dependências. A capacidade foi ampliada para 360 alunos, incluindo a criação de 154 novas vagas.

Durante a visita ao município, Casagrande também vistoriou obras em andamento e autorizou o início da construção do Centro de Convivência da Pessoa Idosa, que será implantado em Bom Jesus do Norte.