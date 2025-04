Casagrande lança obras e Polo Industrial em Apiacá

O município de Apiacá se prepara para receber um pacote de investimentos que promete impulsionar o desenvolvimento local. Na próxima quinta-feira (24), às 11h30, o governador Renato Casagrande e sua comitiva estarão na cidade para a assinatura da ordem de serviço da primeira etapa do Polo Industrial e do Parque de Exposições de Apiacá.

O evento será realizado no Polo Industrial, localizado em frente às Casinhas Populares, no bairro José Henriques, e contará com a presença de autoridades locais, lideranças comunitárias e moradores da região.

Além do lançamento das obras do Polo Industrial, a programação inclui a entrega de uma série de melhorias na infraestrutura urbana e na área da saúde. Entre os destaques está a entrega de 28 novos leitos no Hospital Municipal São Vicente de Paulo, ampliando a capacidade de atendimento e melhorando o conforto para os pacientes.

Também serão inauguradas:

A rede de água e esgoto do Condomínio Boa Vista;

O calçamento da Escola Waldir Monteiro, da Rua Arlindo Cottini e da localidade de Santa Fé;

A pavimentação em Revsol no trecho da estrada entre Jaca e Bonsucesso;

A construção do muro da Creche Municipal “Tia Joany Miranda”;

A reforma da Escola Municipal de Bonsucesso;

A nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Boa Vista;

Arquibancadas nos campos de futebol e de areia do Estádio Gabriel da Silveira, também em Boa Vista.

As ações fazem parte de um conjunto de investimentos do Governo do Estado que visam melhorar a qualidade de vida da população e fomentar o crescimento econômico da região.