Castelo entrega prêmio do 1º Concurso Municipal de Vitrines

A Prefeitura Municipal de Castelo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Eventos e Cultura, realizou, na tarde de sexta-feira, 25 de abril, na loja Aquarela Kids, localizada na Praça Três Irmãs, para entregar o prêmio de R$ 500 ao estabelecimento vencedor do 1º Concurso Municipal de Vitrines de Páscoa.

O concurso, que integrou a programação do evento Páscoa da Família, teve entre os inscritos a Aquarela Kids como a grande campeã.

“Essa é uma forma de valorizar e incentivar o nosso comércio. Parabenizo a Aquarela Kids e informo que, ao longo deste ano, teremos vários outros concursos em datas especiais. O próximo será em breve, no Dia das Mães”, destacou a secretária Léia Nali.

