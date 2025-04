Castelo entrega quadra de esportes e lazer em São Pedro

Com o objetivo de incentivar a prática esportiva e promover mais lazer nas comunidades rurais, a Prefeitura de Castelo, por meio da Secretaria Municipal de Lazer, Esportes e Juventude (SEMLEJ), inaugurou no domingo, 6 de abril, a Quadra Poliesportiva “Joselino Rossi”, na comunidade de São Pedro, interior do município.

A quadra, com mais de 725 metros quadrados, coberta e equipada com dois vestiários e dois sanitários (masculino e feminino), era um espaço muito desejado pelos moradores de São Pedro. “É com muita alegria e satisfação que fazemos essa entrega, pois quadras esportivas são importantes para a saúde, o convívio social e a inclusão. Espero que este espaço seja muito bem aproveitado por todos”, declarou o Prefeito de Castelo, João Paulo Nali.

Além do prefeito, participaram da cerimônia o Vice-Prefeito, Rafael Rigo Assini, o Presidente da Câmara, Edimar Celin, vereadores, secretários municipais, moradores, amigos e familiares do homenageado.