Castelo prorroga vencimento da Cota Única do IPTU para 30 de abril

A Prefeitura de Castelo, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, prorrogou o vencimento do IPTU 2025. Agora, a data limite é dia 30 de abril deste ano, para o pagamento da cota única.

Os contribuintes que optarem pelo pagamento à vista (cota única) terão direito a um desconto de 20% no imposto. Além disso, o IPTU poderá ser parcelado em até quatro vezes.

Para obter a prorrogação do vencimento, os contribuintes devem comparecer ao Setor de Tributação, localizado no térreo do prédio da Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, e solicitar o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) com a nova data de vencimento.