Catedral de Cachoeiro celebra missa em sufrágio ao Papa

A Catedral de São Pedro, no centro de Cachoeiro de Itapemirim, recebeu, nesta manhã de segunda-feira, 21 de abril, uma missa em sufrágio pela alma do Papa Francisco, que morreu, aos 88 anos, em Roma.

A cerimônia foi anunciada pela Paróquia São Pedro e presidida pelo pároco local, padre Bruno Sá Rangel.

A Missa em Sufrágio é uma celebração eucarística oferecida em intenção da alma de uma pessoa falecida, com o objetivo de pedir a Deus que a acolha em Sua misericórdia e a conduza à vida eterna. A palavra “sufrágio”, nesse contexto, significa intercessão ou oração em favor de alguém, especialmente dos mortos.

Na Diocese de Roma a celebração eucarística em sufrágio do Papa Francisco acontecerá na tarde desta segunda-feira, 21. A missa será presidida pelo cardeal Baldo Reina na Basílica de São João de Latrão. Logo depois da cerimônia, às 15h, serão realizados os ritos de constatação da morte e deposição do corpo de Francisco no caixão. A cerimônia será na capela privada do papa, na Capela de Santa Marta, e será presidida pelo camerlengo Kevin Joseph Farrell –que assumirá o cargo de papa até que o sucessor de Francisco seja escolhido.

O papa Francisco foi o 2º líder mais velho a governar a Igreja Católica em 700 anos. Com a saúde debilitada, sofria de problemas respiratórios. Foi internado em 14 de fevereiro no hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, na Itália, para tratar uma bronquite, mas exames revelaram uma pneumonia bilateral. O religioso teve alta em 23 de março e estava em recuperação. Sua última aparição pública foi no domingo, 20 de abril, na bênção de Páscoa.

Luto oficial de 3 dias no ES

O governador Renato Casagrande decretou luto oficial de três dias no Espírito Santo pela morte do papa.

— “Sua voz firme em defesa dos mais vulneráveis, sua fé aliada à coragem e sua simplicidade tocaram o mundo. Um exemplo que seguirá nos guiando”, destacou.