CBF demite Dorival Júnior após goleada sofrida contra a Argentina

​A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a demissão de Dorival Júnior do comando da Seleção Brasileira, três dias após a derrota por 4 a 1 para a Argentina nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A decisão marca o fim de um ciclo de pouco mais de um ano, caracterizado por resultados irregulares e questionamentos sobre o desempenho da equipe.​

Muitos brasileiros acumularam decepções com o desempenho recente da Seleção Brasileira, principalmente aqueles que arriscaram os seus palpites nas casas de apostas em favor do time nacional.

Muitos dos mais de 100 sites de apostas licenciados no Brasil oferecem promoções e cotações especiais para os jogos da Seleção, o que faz com que muitos se sintam atraídos pelas boas ofertas.

Logo mais, já será possível ver esses sites oferecendo apostas em quem será o próximo treinador da nossa Seleção. Apostadores de todo o Brasil vão poder arriscar um palpite no novo comandante e quem sabe ainda faturar com a mudança de treinador.

Trajetória de Dorival Júnior à frente da Seleção

Dorival Júnior assumiu o comando da Seleção Brasileira em janeiro de 2024, após passagens vitoriosas por clubes como Flamengo e São Paulo. Sua estreia ocorreu em março do mesmo ano, com uma vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra em Wembley.

Ao longo de 16 partidas, Dorival acumulou sete vitórias, sete empates e duas derrotas, resultando em um aproveitamento de 58,3%.

Apesar de alguns momentos promissores, como a vitória inicial, a equipe não conseguiu manter consistência, culminando em uma campanha abaixo das expectativas na Copa América de 2024, onde foi eliminada nas quartas de final pelo Uruguai nos pênaltis.​

Fatores que levaram à demissão

A goleada sofrida para a Argentina foi o estopim para a decisão da CBF. Além do resultado negativo, pesaram contra Dorival a falta de uma formação titular definida e a constante experimentação de jogadores, o que resultou em uma equipe sem identidade clara.

A demora em reagir durante partidas adversas também foi um fator determinante. A seleção ocupa atualmente a quarta posição nas Eliminatórias Sul-Americanas, com 21 pontos, dez a menos que a líder Argentina, refletindo uma campanha aquém das expectativas históricas do futebol brasileiro. ​

Possíveis substitutos no horizonte

Com a saída de Dorival, a CBF inicia a busca por um novo comandante para a Seleção. Entre os nomes cotados, destacam-se:​

Jorge Jesus: O português, atualmente no Al-Hilal, tem forte identificação com o futebol brasileiro devido à sua passagem vitoriosa pelo Flamengo. Jesus já demonstrou interesse em assumir a Seleção e poderia ser uma opção viável. ​

Filipe Luís: Recém-ingressado na carreira de treinador, Filipe Luís tem impressionado no comando do Flamengo, conquistando títulos como a Copa do Brasil e o Campeonato Carioca. Sua experiência como jogador na Europa e no Brasil, aliada ao sucesso inicial como técnico, o tornam um candidato promissor. ​

Renato Portaluppi: Conhecido por sua habilidade em lidar com jogadores e por campanhas vitoriosas no Grêmio, Renato está atualmente sem clube e já expressou interesse em comandar a Seleção Brasileira. ​

A CBF pretende definir o novo técnico antes da próxima Data FIFA, em junho, quando a Seleção enfrentará Equador e Paraguai pelas Eliminatórias. A escolha será fundamental para recolocar o Brasil no caminho das vitórias e garantir a classificação para a Copa do Mundo de 2026.​