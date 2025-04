Centrão na Câmara faz avaliação positiva de Gleisi no governo Lula

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, tem conquistado elogios de líderes partidários no Congresso Nacional, especialmente entre os membros do Centrão na Câmara dos Deputados. Após um mês e meio à frente da pasta, sua atuação tem sido considerada uma “grata surpresa” pelos parlamentares.

Quando foi anunciada para o cargo, a indicação de Gleisi gerou certo ceticismo, principalmente devido ao seu perfil combativo e à sua presença ativa nas redes sociais. Contudo, aliados do governo destacaram sua experiência como ministra da Casa Civil e a habilidade para articular politicamente. Passados cerca de 45 dias, a avaliação é de que a ministra tem desempenhado um bom trabalho.

Com maior proximidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Gleisi tem se reunido frequentemente com parlamentares, buscando fortalecer a articulação política. No entanto, sua gestão também teve alguns contratempos, como o episódio em que se pronunciou sobre a anistia, afirmando que o Congresso poderia discutir o tema, o que gerou irritação entre ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A ministra, então, se corrigiu, reiterando que a revisão das penas deveria ser decidida pela Justiça.

Na última quarta-feira (23), Gleisi participou de um jantar com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e líderes partidários. Segundo relatos de participantes, 80% dos presentes mencionaram a ministra em seus discursos, elogiando sua forma de trabalho. Um dos líderes que esteve no evento destacou, sob anonimato, que Gleisi era vista como mais introspectiva e menos acessível na Câmara, mas que sua postura mudou de maneira positiva após assumir o cargo, com maior abertura para o diálogo.

Gleisi assumiu o ministério em 10 de março, e desde então tem enfrentado desafios importantes. Um dos primeiros reconhecimentos de sua gestão veio após a aprovação do Orçamento de 2025, que ocorreu após três meses de atraso, o que foi considerado um sucesso de articulação.