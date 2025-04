Chuva causa alagamentos em Anutiba e mobiliza equipes da Prefeitura

Um forte temporal atingiu o distrito de Anutiba, em Alegre, no Sul do Espírito Santo, na noite desta sexta-feira (4), provocando o transbordamento do rio que corta a região. A enxurrada alagou ruas, invadiu casas e estabelecimentos comerciais, causando transtornos à população local.

Rodovia liberada

A rodovia ES-181, que liga os municípios de Alegre e Muniz Freire, também foi afetada e precisou ser interditada temporariamente devido ao acúmulo de água sobre a pista. O tráfego de veículos só foi liberado após o nível da água baixar.

Na manhã deste sábado (5), equipes da Prefeitura de Alegre iniciaram os trabalhos de limpeza e desobstrução das vias atingidas. Agentes da Assistência Social e da Defesa Civil municipal também estão percorrendo o distrito para identificar os prejuízos e prestar apoio às famílias afetadas.

Foto: Reprodução | Redes Sociais