Chuva forte volta a preocupar moradores de Mimoso do Sul

A população de Mimoso do Sul voltou a viver momentos de apreensão na tarde deste sábado (5), devido às fortes chuvas que atingem a região Sul do Espírito Santo.

Chuva sendo monitorada

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram rios transbordando na comunidade de Belomonte, na zona rural do município. Em alguns trechos, a força da água invadiu estradas, dificultando ou até impossibilitando o tráfego de veículos e pedestres.

A Defesa Civil municipal monitora a situação e acompanha o volume acumulado das chuvas. A previsão indica que a instabilidade deve continuar ao longo do domingo (6), com possibilidade de grande acumulado de precipitação em toda a região Sul do Estado.

Veja o vídeo:

Imagens: Redes Sociais