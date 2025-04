Chuvas: Presidente Kennedy adia desfile de emancipação política

A Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy divulgou um comunicado informando que, devido ao alerta das fortes chuvas previstas para esta sexta-feira (4) o desfile cívico em comemoração aos 61 anos de emancipação política foi adiado.

A gestão municipal afirma que a decisão tem como finalidade resguardar a integridade dos alunos e profissionais de toda nossa rede municipal de ensino, bem como todos os servidores envolvidos no evento.

De acordo com a nota da gestão municipal, em breve, será divulgada uma nova data para o evento[

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui