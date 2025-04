Ciclone extratropical pode atingir cidades do Sudeste do Brasil

Um ciclone extratropical se forma próximo à costa do Sudeste do Brasil e pode provocar chuvas intensas, ventania e granizo entre os dias 24 e 25 de abril. Segundo Climatempo, o fenômeno está associado a uma área de baixa pressão no Paraguai, que avança pelo centro-sul do país ao longo da semana.

Paraná e São Paulo devem enfrentar ventos de até 80 km/h

A previsão indica que, especialmente no estado de São Paulo, podem se formar linhas de instabilidade capazes de gerar rajadas de vento entre 60 e 80 km/h, além de queda de granizo. O alerta é válido principalmente para quinta-feira (24) e sexta-feira (25).

Formação do ciclone extratropical será intensificada por cavado meteorológico

A instabilidade atmosférica será agravada por um cavado meteorológico em níveis médios da atmosfera. Essa configuração cria condições ideais para a formação do ciclone extratropical, que se posicionará próximo ao litoral sudeste, intensificando os temporais na região.

Mato Grosso do Sul será o primeiro estado afetado

Antes de alcançar o Sudeste, o sistema causará chuvas fortes no Paraná e Mato Grosso do Sul, especialmente na parte oeste do estado, já a partir da quarta-feira (23). Com o avanço da frente, os temporais devem se espalhar para o centro-sul e o leste sul-mato-grossense na quinta-feira.

Santa Catarina

Embora com menor intensidade, partes de Santa Catarina, especialmente as regiões que fazem divisa com o Paraná, também podem sofrer impactos pela passagem da frente fria e pelo ciclone extratropical. O alerta vale para o extremo norte do estado.

Estados em alerta para granizo e queda de energia

A combinação de chuva forte, granizo e rajadas de vento eleva o risco de quedas de energia elétrica, destelhamentos e alagamentos. As autoridades recomendam que a população acompanhe os boletins meteorológicos e evite áreas de risco durante os períodos críticos.

Instabilidade pode afetar o trânsito e o transporte aéreo

Devido ao impacto da ventania e das chuvas intensas, há risco de interdições em rodovias e atrasos em voos nos aeroportos localizados nos estados afetados. Motoristas devem redobrar a atenção nas estradas, especialmente em trechos de serra.

Previsão detalhada

O avanço do ciclone extratropical está sendo monitorado em tempo real por instituições como o INMET e a própria Climatempo. As atualizações devem ser por meio dos canais oficiais, com foco em orientar a população sobre medidas de segurança.

O que é um ciclone extratropical?

O ciclone extratropical é um sistema de baixa pressão que se forma fora das regiões tropicais e pode causar grandes tempestades, com ventos fortes e chuvas intensas. Entretanto, ele se diferencia do ciclone tropical por sua estrutura e pela região onde ocorre, sendo comum nas transições de estações.

População deve se preparar e seguir orientações da Defesa Civil

A Defesa Civil orienta moradores das regiões afetadas a reforçarem telhados, evitarem áreas alagadas e manterem documentos e itens essenciais em locais seguros. Portanto, em caso de emergência, o contato deve ser pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.