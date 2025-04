Cidades já podem pedir novos equipamentos odontológicos para o SUS

Teve início no último dia 3 de abril o prazo para que municípios com equipes de Saúde Bucal (eSB) solicitem novos equipamentos odontológicos destinados às unidades do Sistema Único de Saúde (SUS). O período de solicitação segue aberto até o dia 13 deste mês.

Podem participar municípios com equipes atuando na Atenção Primária ou em Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs). Não há limite na quantidade de itens que podem ser requeridos por cada ente federativo.

Disponibilização de 15.134 equipamentos

Segundo o Ministério da Saúde, serão disponibilizados 15.134 equipamentos, número considerado insuficiente diante da demanda das 45.701 equipes de saúde bucal em atividade no país. A distribuição será feita de acordo com a disponibilidade dos itens e critérios de vulnerabilidade social dos municípios.

Entre os equipamentos ofertados estão:

2.636 motores reciprocantes para endodontia;

2.636 localizadores apicais;

71 equipos odontológicos tipo cart;

2.058 aparelhos de raio-X odontológico;

7.733 bombas a vácuo.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) orienta que as gestões locais façam uma análise rápida e criteriosa sobre as necessidades, levando em conta o planejamento e a capacidade de uso dos equipamentos. A entidade também alerta que o financiamento federal do programa Brasil Sorridente ainda é inferior ao necessário, o que exige aporte de recursos próprios por parte dos municípios para garantir a continuidade e a manutenção dos serviços.

Para apoiar os gestores, o Ministério da Saúde disponibilizou um passo a passo na página “Equipamentos APS”. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (61) 3315-9145.