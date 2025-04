Cinema ao ar livre movimenta a Praia de Santa Mônica nesta sexta (25)

Nesta sexta-feira, 25 de abril, a Praia de Santa Mônica, em Guarapari, será palco de uma experiência cultural gratuita e ao ar livre com o projeto Cine na Orla. O evento promete atrair moradores e turistas com três sessões de cinema pensadas para públicos diversos, das crianças aos amantes de filmes mais densos.

Com início às 18h e término às 22h, as exibições acontecerão em frente ao Barari, oferecendo um ambiente descontraído à beira-mar para quem deseja curtir uma programação diferente.

A primeira sessão, voltada ao público infantil, trará animações e produções voltadas aos pequenos. Em seguida, a Sessão Família exibirá clássicos do cinema nacional, ideais para todas as idades. Encerrando a noite, a Sessão Morcego será dedicada a filmes com temáticas densas ou humor ácido, voltados a um público que aprecia reflexões mais profundas.

Além de entretenimento, o Cine na Orla também busca fomentar o senso crítico e promover o acesso democrático à arte cinematográfica, reunindo a comunidade em um espaço público e acolhedor.