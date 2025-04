​Conceição do Castelo aprova dia em homenagem ao Terço dos Homens

A Câmara Municipal de Conceição do Castelo aprovou por unanimidade o Projeto de Lei nº 005/2025, de autoria do vereador Thiago Viana (PL), que institui o Dia Municipal do Terço dos Homens. A data será celebrada anualmente no quarto domingo de fevereiro e passa a ser feriado municipal.

A iniciativa reconhece a relevância do movimento do Terço dos Homens na vida religiosa e social da comunidade, destacando seu papel na promoção da fé e da união familiar.

O que é o Terço dos Homens?

O Terço dos Homens é um movimento católico que consiste na oração do rosário em grupo por homens leigos. O objetivo é resgatar homens para a Igreja, pois a presença masculina é fundamental para a formação da família e da sociedade cristã.