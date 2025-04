Concurso Público do ES: resultado preliminar é publicado

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) e da Secretaria da Educação (Sedu), divulgou, nesta sexta-feira (25), o resultado preliminar do concurso público (confira o documento AQUI) para o provimento de 1.290 vagas nos cargos de Agente de Suporte Educacional, Professor MaPP (Pedagogo) e Professor MaPB – Ensino Fundamental e Médio.

Conforme publicado no Diário Oficial do Estado de 13 de dezembro de 2024, nos Editais Seger/Sedu nº 01/2024 e nº 02/2024, foram reservados, respectivamente, 10%, 20% e 5% das vagas destinadas a cada cargo/disciplina para candidatos com deficiência, negros e indígenas que, de forma facultativa, tenham se autodeclarado como tal no momento da inscrição, conforme previsto nas Leis Estaduais nº 12.009/2023 e nº 12.010/2023.

Além das provas objetiva e discursiva, o concurso público também inclui uma etapa de avaliação de títulos, para os profissionais do magistério. Eventuais recursos referentes a esta etapa deverão ser interpostos no prazo de 02 dias subsequentes à publicação, ou seja, nos dias segunda-feira (28) e terça-feira (29), exclusivamente por meio do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), conforme previsto em edital.