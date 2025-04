Confira a programação da Semana Santa nas Paróquias de Cachoeiro

A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim deu início à programação da Semana Santa no último domingo (13), com o Domingo de Ramos e Celebração da Santa Missa.

Ainda há programado celebrações, que incluem tradições como Missa dos Santos Óleos, Tríduo Pascal e Domingo da Ressurreição (20).

Confira a programação nas paróquias de Cachoeiro

Catedral de São Pedro – Centro

Terça-feira (15)

9h: Confissões na Catedral.

12h: Santa Missa na Catedral.

15h: Confissões na Catedral.

18h30: Santa Missa na Catedral.

19h30: Celebração Penitencial com Confissão Individual para homens, na Catedral.

Quarta-feira (16)

9h: Confissões na Catedral.

12h: Santa Missa na Catedral.

15h: Confissões na Catedral.

19h30: Procissão do Encontro: Mulheres saindo da Com. São José Operário (Amarelo). Em seguida, Santa Missa na catedral.

Quinta-feira (17)

9h: Missa do Crisma – Santos Óleos – Consagração do Santo Crisma; Benção dos Óleos dos Catecúmenos e dos Enfermos e Renovação das Promessas Sacerdotais na catedral.

19h30: Missa Solene da Ceia do Senhor, Lava-pés, Trasladação do Santíssimo Sacramento na Catedral.

Sexta-feira (18)

17h: Celebração da Paixão na Catedral.

Sábado (19)

7h: Oração Comunitária do Ofício das Leituras e Laudes (Ofício das Trevas) na Catedral

20h: Solene Vigília Pascal na Catedral.

Domingo (20)

7h: Missa Solene de Páscoa na Catedral.

9h: Missa Solene de Páscoa na Catedral.

19h: Missa Solene de Páscoa na Catedral.

Paróquia dos Sagrados Corações de Jesus e Maria – Nova Brasília

Terça-feira (15)

19h30: Celebração Penitencial na comunidade São José Operário (Zumbi).

Quarta-feira (16)

19h30: Procissão do Encontro:

Mulheres saindo, às 19h30, da Com. São Francisco de Assis, no bairro São Francisco de Assis. Logo após, procissão até a Com. Santa Rita de Cássia (Nova Brasília).

Homens saindo, às 19h30, da Com. Santo Ezequiel Moreno. Em seguida, procissão e Santa Missa na Com. Santa Rita de Cássia (Nova Brasília).

Quinta-feira (17)

Lava-pés em todas as Comunidades Eclesiais de Base, conforme horário previsto.

Sexta-feira (18)

15h: Celebração da Paixão na Com. Santa Rita de Cássia (Nova Brasília).

Sábado (19)

20h: Solene Vigília Pascal na Com. Santo Ezequiel Moreno.

Domingo (20)

Programação religiosa em todas as Comunidades Eclesiais de Base, conforme o horário previsto.

Paróquia Nossa Senhora da Consolação – Guandú

Terça-feira (15)

19h30: Procissão do Encontro:

Concentração dos homens, às 19h30, na Com. Sagrada Família (Santo Antônio). Logo após, procissão até a Igreja Matriz Nossa Senhora da Consolação.

Concentração das Mulheres, às 19h30, em frente a Com. Santo Agostinho (Vila Rica). Logo após, procissão até a Igreja Matriz Nossa Senhora da Consolação.

Quinta-feira (17)

Setor 1: Concentração às 19h30, na Com. Nossa Senhora Aparecida (Teixeira Leite), logo após, Vigília com os Ministros Extraordinários da Eucaristia.

Setor 2: Concentração às 19h30, na Com. Santo Agostinho (Vila Rica), logo após, Vigília com os Ministros Extraordinários da Eucaristia.

Setor 3: Concentração às 19h30, na Igreja Matriz Nossa Senhora da Consolação (Guandú), logo após, Vigília com os Ministros Extraordinários da Eucaristia.

Sexta-feira (18)

15h: Celebração da Paixão na Com. Nossa Senhora Aparecida (Teixeira Leite).

15h: Celebração da Paixão na Com. Santo Agostinho (Vila Rica).

15h: Celebração da Paixão na Igreja Nossa senhora da Consolação (Guandú).

Sábado (19)

19h: Benção do fogo na Com. Nossa Senhora Aparecida (Teixeira Leite). Logo após, procissão e Solene Vigília Pascal na Igreja Nossa Senhora da Consolação.

19h30: Benção do fogo na quadra da Associação de Moradores (Vila Rica). Logo após, procissão e Solene Vigília Pascal na Igreja Nossa Senhora da Consolação.

19h30: Benção do fogo na Com. Santo Antônio (Santo Antônio). Logo após, procissão e Solene Vigília Pascal na Igreja Nossa Senhora da Consolação.

Domingo (20)

6h30: Missa Solene de Páscoa na Igreja Nossa Senhora da Consolação.

8h: Missa Solene de Páscoa na Com. Jesus de Nazaré (Valão).

8h: Missa Solene de Páscoa na Com. Nossa senhora de Fátima (Ilha da Luz).

10h: Missa Solene de Páscoa na Igreja Nossa Senhora da Consolação.

17h: Missa Solene de Páscoa na Igreja Nossa Senhora da Consolação.

Paróquia Nossa Senhora da Penha – BNH

Terça-feira (15)

19h30: Celebração Penitencial na Igreja Matriz Nossa senhora da Penha.

Quarta-feira (16)

19h30: Procissão do Encontro:

Mulheres saindo do final da Rua 01 e homens saindo do final da Rua 13. Em seguida, Santa Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha.

Quinta-feira (17)

19h30: Celebração da Instituição da Eucaristia e Lava-pés na Igreja Matriz Nossa senhora da Penha.

Sexta-feira (18)

6h: Meditação da Via Sacra saindo do pátio da Igreja Matriz até o Cruzeiro.

6h: Adoração ao Santíssimo Sacramento até às 10h.

17h: Celebração da Paixão na Igreja Matriz Nossa senhora da Penha.

Sábado (19)

20h: Solene Vigília Pascal na Igreja Matriz Nossa senhora da Penha.

Domingo (20)

19h: Missa Solene de Páscoa na Igreja Matriz Nossa senhora da Penha.

Paróquia do Santíssimo Sacramento da Eucaristia – Paraíso

Terça-feira (15)

19h30: Celebração da Misericórdia na Igreja Matriz.

Quarta-feira (16)

19h30: Procissão do Encontro saindo de frente a Oficina do Lalin, com destino a Igreja Matriz.

Quinta-feira (17)

19h30: Missa Solene da Ceia do Senhor e Lava-pés, na Igreja Matriz.

Sexta-feira (18)

15h: Celebração da Paixão na Igreja Matriz.

Sábado (19)

19h30: Solene Vigília Pascal na Igreja Matriz.

Domingo (20)

19h: Missa Solene de Páscoa na Igreja Matriz.

Paróquia Nosso Senhor dos Passos – Independência

Terça-feira (15)

8h às 11h: Confissões na Matriz Velha.

14h às 17h: Confissões na Matriz Velha.

19h30: Celebração Penitencial com Confissão na Igreja Nosso senhor dos Passos (Matriz Velha).

19h30: Celebração Penitencial com Confissão na Com. Bom Pastor (São Luiz Gonzaga).

Quarta-feira (16)

19h30: Procissão do Encontro:

Concentração dos homens, às 19h30, na Capela Mortuária do bairro Coronel Borges, Próximo ao Cemitério Municipal. Logo após, procissão até a Igreja Matriz.

Concentração das Mulheres, às 19h30, em frente a Com. Nossa Senhora de Fátima (Independência). Logo após, procissão até a Igreja Matriz.

Haverá Procissão do Encontro nas Comunidades do interior.

Quinta-feira (17)

19h30: Missa Solene da Ceia do Senhor e Lava-pés, na Igreja Nosso senhor dos Passos (Matriz Velha).

19h30: Missa Solene da Ceia do Senhor e Lava-pés, na Comunidade Nossa senhora de Fátima (Independência).

19h30: Missa Solene da Ceia do Senhor e Lava-pés, na Comunidade Santa Luzia (Coronel Borges).

Sexta-feira (18)

5h Caminhada Penitencial Silenciosa saindo da Igreja Nosso Senhor dos Passos, em direção a Comunidade Bom Pastor (São Luiz Gonzaga).

15h: Celebração da Paixão na Igreja Matriz, em seguida, Piedosa Procissão do Enterro conduzindo a imagem do Senhor Morto.

15h: Celebração da Paixão na Com. Nossa senhora da Paz.

15h: Celebração da Paixão na Com. São José (Ferroviários).

15h: Celebração da Paixão na Com. Santa Clara (São Luiz Gonzaga).

Sábado (19)

19h: Solene Vigília Pascal na Com. Nossa Senhora do Rosário (Poço Dantas).

20h: Solene Vigília Pascal na Igreja Nosso senhor dos Passos (Matriz Velha).

20h: Solene Vigília Pascal na Com. Bom Pastor (São Luiz Gonzaga).

20h: Solene Vigília Pascal na Com. Santa Cecília (Santa Helena).

Domingo (20)

7h: Missa Solene de Páscoa na Igreja Nosso Senhor dos Passos (Matriz Velha).

8h: Missa Solene de Páscoa na Com. Nossa Senhora Aparecida (Baixo N.S Aparecida).

9h: Missa Solene de Páscoa na Com. Nossa senhora da Paz (Ibitiquara).

9h: Missa Solene de Páscoa na Igreja Nosso Senhor dos Passos (Matriz Velha).

9h: Missa Solene de Páscoa na Com. Nossa senhora Aparecida (Alto N.S Aparecida).

10h: Missa Solene de Páscoa na Com. São José (Ferroviários).

18h: Missa Solene de Páscoa na Com. Santa Cecília (Santa Cecília).

19h: Missa Solene de Páscoa na Igreja Nosso Senhor dos Passos (Matriz Velha).

Paróquia Nossa Senhora das Graças – IBC

Terça-feira (15)

19h30: Celebração da Misericórdia para mulheres, na Igreja Matriz Nossa Senhora das Graças.

Quarta-feira (16)

19h30: Procissão do Encontro:

Concentração dos homens, às 19h30, na Com. São José (IBC). Logo após, procissão até a Igreja Matriz.

Concentração das Mulheres, às 19h30, em frente a Com. Sagrada Família (Jardim Itapemirim). Logo após, procissão até a Igreja Matriz.

Quinta-feira (17)

19h30: Missa Solene da Ceia do Senhor, Lava-pés na Igreja Matriz Nossa senhora das Graças.

Sexta-feira (18)

5h: Caminhada Silenciosa sando da Igreja Matriz com destino a Com. Cristo Rei.

15h: Celebração da Paixão do Senhor.

18h: Procissão do Senhor Morto.

Sábado (19)

20h: Solene Vigília Pascal na Igreja Matriz Nossa Senhora das Graças.

Domingo (20)

5h: Missa da Aurora (Pracinha – Jardim Itapemirim)

7h: Missa Solene de Páscoa na Com. Santa Rita de Cássia (Monte Cristo)

9h: Missa Solene de Páscoa na Com. São José (IBC)

19h: Missa Solene de Páscoa na Igreja Matriz Nossa Senhora das Graças.

Paróquia São Filipe – Aeroporto

Terça-feira (15)

8h às 11h: Confissões na Com. São Sebastião

14h às 17h: Confissões na Com. São Sebastião

19h30: Celebração Eucarística com Confissão na Com. São José de Anchieta

Quarta-feira (16)

19h30: Procissão do Encontro:

Concentração dos homens, às 19h30, na Com. São Francisco de Assis, logo após, procissão até a Com. São Sebastião.

Concentração das Mulheres, às 19h30, em frente a Com. Rainha da Paz, logo após, procissão até a Com. São Sebastião.

Quinta-feira (17)

19h30: Missa Solene da Ceia do Senhor e Lava-pés, na Com. Sagrada Família.

19h30: Missa Solene da Ceia do Senhor e Lava-pés, na Com. São Sebastião.

Sexta-feira (18)

15h: Celebração da Paixão do Senhor na Com. Sagrada Família.

15h: Celebração da Paixão do Senhor na Com. São Sebastião.

Sábado (19)

20h: Solene Vigília Pascal na Com. Sagrada Família.

20h: Solene Vigília Pascal na Com. São Sebastião.

Domingo (20)

8h: Missa Solene de Páscoa na Com. São José.

8h: Missa Solene de Páscoa na Com. Sagrada Família.

8h: Solenidade de Páscoa na Com. São Sebastião.

8h: Solenidade de Páscoa na Com. Santa Teresinha.

10h: Missa Solene de Páscoa na Com. São Sebastião.

17h: Missa Solene de Páscoa na Com. Imaculada Conceição.

19h: Missa Solene de Páscoa na Com. São Sebastião.

Paróquia São Sebastião – Aquidaban

Terça-feira (15)

5h30: Santa Missa e, logo após, Confissões na Igreja Matriz São Sebastião.

14h: Confissões na Igreja Matriz São Sebastião.

19h30: Via Sacra e ‘Celebração dos Gravetos’ na Igreja Matriz São Sebastião.

Quarta-feira (16)

5h30: Santa Missa e, logo após, Confissões na Igreja Matriz São Sebastião.

15h: Santa Missa com Unção dos Enfermos na Igreja Matriz São Sebastião.

19h30: Procissão do Encontro:

Concentração dos homens, às 19h30, na Com. Nossa senhora das Graças, logo após, procissão até a Igreja Matriz São Sebastião.

Concentração das Mulheres, às 19h30, em frente a Com. Santa Rita de Cássia, logo após, procissão até a Igreja Matriz São Sebastião.

Quinta-feira (17)

19h30: Missa Solene da Ceia do Senhor e Lava-pés, na Igreja Matriz São Sebastião. Logo após, todas as Comunidades Eclesiais de Base ficarão um tempo em Vigília Eucarística.

Sexta-feira (18)

6h: Via Sacra pelas ruas saindo da Praça Elisio Imperial em direção a Igreja Matriz São Sebastião, logo após, Sermão das Sete palavras de Cristo na Cruz.

15h: Celebração da Paixão do Senhor na Igreja Matriz São Sebastião, logo após, Piedosa Procissão Silenciosa com o Crucificado.

Sábado (19)

8h: Hora da Mãe na Igreja Matriz São Sebastião.

15h: Oração do Santo Terço no Lar João XXIII.

19h: Solene Vigília Pascal com Batizados de Adultos na Igreja Matriz São Sebastião.

Domingo (20)

8h: Missa Solene de Páscoa na Com. Nossa Senhora da Conceição Aparecida.

10h: Missa Solene de Páscoa na Com. Santa Teresinha do Menino Jesus.

17h: Missa Solene de Páscoa na Com. São Brás.

19h: Missa Solene de Páscoa na Igreja Matriz São Sebastião, logo após, Procissão Luminosa do Ressuscitado.