Conheça o sabor das montanhas do Caparaó

Descubra o sabor único do Café Fazendas Cambucá, cultivado nas altitudes privilegiadas da Serra do Caparaó. Grãos selecionados, que resultam em um café de alta qualidade, perfeito para todos os momentos do seu dia.

Qualidade e tradição: A região do Caparaó é conhecida por produzir cafés especiais, com sabores e aromas diferenciados. O Café Fazendas Cambucá captura essa essência, oferecendo uma experiência autêntica e saborosa. O produto é mais um empreendimento do Grupo Pedra do Pombal.

Praticidade e sabor ao seu alcance:

Encontre o Café Fazendas Cambucá nas lojas de conveniência do Grupo Pedra do Pombal e desfrute de um café gourmet na sua rotina.

Descubra o sabor das montanhas do Caparaó e deixe-se encantar pela qualidade e tradição do Café Fazendas Cambucá.