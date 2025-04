Conilon com aroma de família, trabalho e sucesso

A expressão “criado embaixo dos pés de café” faz completo sentido para o cafeicultor Ronaldo Ronquetti, 44, de Rio Bananal, município que fica no Norte do Espírito Santo e ostenta o título de segundo maior produtor de conilon do Estado.

“Eu não tinha com quem deixá-lo e precisava cuidar da lavoura, então, quando ele estava com 40 dias de nascido, o pai dele fez um caixote de madeira, eu forrava com panos, colocava-o dentro e levava para baixo dos pés de café para eu poder trabalhar”.

