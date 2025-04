Cooabriel debate impacto do cooperativismo na família e no agro no ES

A relação entre as famílias e a atuação das cooperativas esteve em destaque no primeiro Encontro da Família Cooperativista, realizado pela Cooabriel, em São Gabriel da Palha, noroeste capixaba.

“É fundamental proporcionar uma visão mais clara sobre o quanto o cooperativismo tem potencial para fortalecer a atuação da família e impulsionar o agronegócio”, explica Nadya Bronelle, coordenadora do setor de relacionamento com o cooperado e do Núcleo Feminino da Cooabriel.

Dentro do quadro social da cooperativa, mini e pequenos produtores representam o maior percentual de participação, somando cerca de 80% dentre os mais de 8.100 cooperados.

“O cooperativismo é um modelo de negócio feito de pessoas e para pessoas”, ressalta o presidente da Cooabriel, Luiz Carlos Bastianello. “Encontros como esse têm o propósito de aperfeiçoar a comunicação e disseminar informações importantes, integrando as famílias e estreitando o relacionamento entre cooperativa e cooperados”.

Ressaltando a temática, a palestrante Helda Elaine conduziu a palestra ‘Nosso DNA é cooperativismo: administrando potenciais e gerando resultados no Agronegócio’. A especialista em comportamento e desenvolvimento humano argumentou que “a existência do ser humano é cooperativista por natureza. Por isso, é tão nobre fazer parte do cooperativismo. Não apenas como um modelo de gestão ou como um modelo de negócio, mas, principalmente, como um modelo de vida”.

A produtora rural Ilizete Regina Falquetto Guidi, de Nova Venécia, participou do encontro acompanhada de sua família. Ela compartilhou que o cooperativismo tem sido essencial para a atividade que desenvolvem. “Essas oportunidades são importantes para aprendermos juntos, trocar experiências e receber incentivos. Sinto que temos o apoio necessário para dar continuidade ao trabalho na propriedade”, afirmou.

Núcleo Feminino da Cooabriel

O encontro realizado foi o primeiro a ter como público-alvo as participantes dos dois Núcleos Femininos da cooperativa e seus familiares. Durante a programação, foi destacado o papel do núcleo como espaço de representatividade, desenvolvendo ações voltadas para capacitação, gestão da propriedade, sustentabilidade e liderança feminina no agronegócio.

O Núcleo Feminino da Cooabriel é considerado o pioneiro no cooperativismo capixaba. Criado em 2009, a iniciativa atua como marco de transformação há 15 anos.