Corpo é encontrado boiando em represa em Montanha

Um corpo foi encontrado boiando em uma represa na localidade de São Sebastião do Norte, em Montanha, no último domingo (27).

Segundo a Polícia Militar, populares encontraram o corpo boiando em local conhecido como Pedreira. Uma equipe do guarda-vidas esteve presente e constatou o óbito. Em seguida a perícia foi acionada.

A Polícia Civil, por meio de nota, informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Montanha. No entanto, até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

