Correios homologa resultado final do concurso público

Os Correioshomologaram o resultado final dos candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas nos editais de níveis médio e superior do concurso público nacional. A publicação está no Diário Oficial da União desta segunda-feira (14). Com a homologação, as convocações serão realizadas no prazo de validade do certame, respeitando a necessidade da estatal e a ordem de classificação.

Nesta etapa, é importante que as candidatas e os candidatos aprovados mantenham os dados cadastrais atualizados e acompanhem as publicações oficiais no site dos Correios (www.correios.com.br) e da organizadora do concurso, IBFC – Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (www.ibfc.org.br).

“A realização do concurso público nacional foi um dos compromissos que a atual gestão assumiu para fortalecer, valorizar e reconhecer as empregadas e os empregados dos Correios”, afirma o presidente da estatal, Fabiano Silva dos Santos. Segundo ele, a renovação do quadro de pessoal é um pilar importante para potencializar os resultados pretendidos pela empresa ainda este ano.

Após 13 anos desde a última seleção, a atual gestão realizou um concurso nacional dos Correios. Foram mais de 1 milhão de candidatos de todo o Brasil, que concorreram a 3.511 vagas, 30% delas reservadas para pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas, quantitativo superior ao estabelecido pela legislação (20%), e 10% para pessoas com deficiência.

Os Correios, líderes no segmento logístico e de entrega de encomendas no Brasil e responsáveis pela atividade postal nacional, são uma empresa pública moderna, com a missão de promover a integração nacional, contribuindo com o governo no desenvolvimento socioeconômico, conectando pessoas, instituições e negócios. Com mais de 360 anos de história e presente em 100% dos municípios do País, a estatal possui a maior infraestrutura logística da América Latina: uma rede de atendimento de mais de 10 mil agências, mais de 8 mil unidades operacionais, 23 mil veículos e 85 mil empregadas e empregados diretos. Para mais informações, acesse: www.correios.com.br.