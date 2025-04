Cota única e 1ª parcela do IPTU vencem quinta em Vila Velha

O prazo para o contribuinte de Vila Velha pagar a primeira parcela ou a cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2025 termina nesta quinta-feira, 10 de abril. Pagando em cota única, o cidadão terá 8% de desconto. Quem preferir, também pode optar por pagar de forma parcelada, em até seis vezes, mas sem desconto.

A entrega dos carnês físicos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Coleta de Lixo de 2025 nas residências dos contribuintes do município já foi concluída. A distribuição foi realizada por servidores municipais devidamente credenciados e identificados, abrangendo um total de 251.291 domicílios em todas as cinco regiões administrativas de Vila Velha.

Canais online agilizam atendimento

Como a procura por atendimento presencial na Prefeitura de Vila Velha aumenta consideravelmente nessa época do ano – em função da elevada demanda por serviços relacionados a questões tributárias –, é recomendado aos contribuintes que busquem, de preferência, os canais online disponibilizados pelo município.

Pela internet, os cidadãos podem otimizar o seu tempo, agilizar os procedimentos e evitar filas, emitindo o boleto do IPTU 2025 diretamente, com toda a comodidade, pelo seguinte link: https://tributacao.vilavelha.es.gov.br/tbw/loginWeb.jsp?execobj=ServicosWebSite&tab=tabCarneReemissao ou Clicando Aqui.

Utilizando meios eletrônicos, é possível agilizar bastante o processo. Para parcelar o IPTU, acesse o link: https://tributacao.vilavelha.es.gov.br/tbw/loginCNPJContribuinte.jsp. Já para pedir isenção, revisão, troca de titularidade ou fazer pesquisas sobre débitos imobiliários pendentes junto à Receita Municipal, basta acessar o link: https://iptu.vilavelha.es.gov.br/

O processo pode ser iniciado presencialmente nos guichês da Secretaria de Finanças, na Prefeitura, ou através de formulário eletrônico disponível no site da Prefeitura. Os documentos necessários incluem comprovação de propriedade ou posse do imóvel, cópia do comprovante de residência, CPF e RG, ou CNH do titular.

Atendimento ampliado vai até as 19 horas

Já os contribuintes de Vila Velha interessados em solicitar impugnação, ou revisão de lançamentos, devem protocolar seus requerimentos até quinta-feira (10/04). Por esta razão – e também para auxiliar aqueles que ainda estiverem em busca atendimento presencial – a equipe da Secretaria de Finanças estará de plantão até as 19 horas, na sede da Prefeitura, nesta terça (08), quarta (09) e quinta-feiras (10).

Formas de pagamento

Os pagamentos do IPTU 2025 e da Taxa de Lixo de Vila Velha podem ser realizados via Pix, utilizando “QR Code”, ou por meio do código de barras, em instituições financeiras conveniadas: Banestes, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Sicoob, Santander e Itaú.

Confira o cronograma de pagamento do IPTU 2025 em Vila Velha:

Cota única : vencimento – 10/04/2025

: vencimento – 10/04/2025 1ª parcela : vencimento – 10/04/2025

: vencimento – 10/04/2025 2ª parcela : vencimento – 12/05/2025

: vencimento – 12/05/2025 3ª parcela : vencimento – 10/06/2025

: vencimento – 10/06/2025 4ª parcela : vencimento – 10/07/2025

: vencimento – 10/07/2025 5ª parcela : vencimento – 11/08/2025

: vencimento – 11/08/2025 6ª parcela: vencimento – 10/09/2025