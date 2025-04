Cotações do mamão continuam em queda nas principais praças produtoras

As cotações de mamão apresentaram um cenário de declínio contínuo durante a última semana, compreendida entre 24 e 28 de março, nas principais regiões produtoras do país. A informação, levantada por agentes consultados pelo Hortifrúti/Cepea, revela uma tendência de baixa nos preços praticados tanto para o mamão havaí quanto para o formosa, impactando diretamente a rentabilidade dos produtores neste período.

No Norte do Espírito Santo, o mamão havaí, com peso entre 12 e 18 unidades por caixa, foi negociado a uma média de R$ 1,82 por quilo, representando um recuo significativo de 20% em comparação com a semana anterior. A variedade formosa também sofreu depreciação no Sul da Bahia, onde o preço de comercialização atingiu R$ 2,25/kg, uma queda ainda mais expressiva, de 25%. Este panorama negativo é atribuído, principalmente, à qualidade inferior dos frutos, um fator que tem dificultado a comercialização ao longo da segunda quinzena de março.

