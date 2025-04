Covardia sem fim! Idosa e criança são baleadas em Cariacica

Uma tarde de violência deixou uma idosa de 69 anos e uma criança de seis anos feridas no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica, neste sábado (26). Ambos foram atingidos nas pernas durante um ataque a tiros ocorrido nas proximidades da Rua da Liberdade e do Pronto Atendimento (PA) de Flexal II.

Segundo relatos de testemunhas, um veículo passou atirando enquanto várias crianças brincavam na rua. A idosa e o menino foram socorridos rapidamente e levados para o PA de Flexal II, onde receberam atendimento médico.

O estado de saúde das vítimas não foi divulgado. De acordo com a Polícia Militar, ainda no local, um homem foi encontrado morto sobre uma motocicleta, mas as circunstâncias do crime seguem sob investigação.

A perícia foi acionada e a polícia apura a motivação e os responsáveis pelos disparos.