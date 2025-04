Crise climática e energia: debate em Vitória abre caminho para a COP30

O evento contou com a participação de diversas lideranças, incluindo o CEO da EDP na América do Sul, João Marques da Cruz, o governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, o embaixador de Portugal no Brasil, Luis Faro Ramos, o Diretor ESG da EDP na América do Sul, Dominic Schmal, o subsecretario de Estado de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental do Espírito Santo e secretário executivo do Consórcio Brasil Verde, Robson Monteiro, o gerente de Planejamento e Inteligência de Mercado da Abradee, Lindemberg Reis, o diretor executivo da Revolusolar, Eduardo Ávila.

Em seu pronunciamento, João Marques da Cruz, CEO da EDP na América do Sul, destacou a importância do evento e a parceria com o governo estadual: “Ao realizar este evento, a EDP reafirma seu compromisso com o Brasil através da figura do Governador Renato Casagrande e sua liderança nacional sobre o tema, uma parceria estratégica na construção de um futuro energético mais seguro e limpo. A COP30 será um evento crucial para impulsionar a adaptação climática, promover fontes de energia renovável e fortalecer a proteção dos ecossistemas. Temos a responsabilidade de agir e fortalecermos o nosso comprometimento com a ação climática global impulsionando a transição energética, promovendo a justiça social e a adaptação às mudanças climáticas”.

Expansão no Espírito Santo

Para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas, a EDP tem investido em soluções para tornar suas redes de energia mais robustas, resilientes e automatizadas. Essa modernização permite uma gestão operacional mais eficiente, especialmente em situações críticas, garantindo um atendimento mais rápido à população.

No Espírito Santo, Estado onde a concessionária atende a 70 municípios, a empresa planeja expandir significativamente sua infraestrutura elétrica, considerando a futura renovação da concessão. No último ano, a EDP inaugurou quatro novas subestações – Caçaroca, Glória, Ibitirama e o Posto de Transformação Menino Jesus – representando um investimento de R$ 206,5 milhões. Essas instalações beneficiam mais de 500 mil moradores em municípios como Cariacica, Viana, Vila Velha, Ibitirama, Muniz Freire, Alegre e Divino São Lourenço, fortalecendo a confiabilidade e a qualidade do fornecimento de energia nessas regiões. Atualmente, a empresa opera 117 subestações em todo o Estado.

Além da expansão da infraestrutura de distribuição, a EDP também está investindo em redes mais resilientes e tecnológicas. Cerca de 80% dos clientes já se beneficiam de sistemas automatizados de religação (self-healing), que reduzem o tempo de interrupção no fornecimento ao isolar rapidamente áreas afetadas por falhas. Essa tecnologia é fundamental para minimizar os impactos de eventos climáticos extremos, como temporais e ventos fortes, que têm se tornado cada vez mais frequentes.

No segmento de geração, a empresa está implementando medidas como o uso de tecnologias para aumentar a eficiência das instalações solares, incluindo módulos bifaciais e o sistema Tracker, além da limpeza automatizada das placas. A EDP também está investindo em ações para aumentar a resiliência das usinas fotovoltaicas, como sistemas de drenagem e reforço nas estruturas.

No setor de transmissão, as ações se concentram no uso de dados meteorológicos e sensoriamento para reduzir o tempo de resposta a ocorrências, na utilização de sistemas de detecção de incêndios e descargas atmosféricas para evitar interrupções no fornecimento, e na inclusão de variáveis climáticas nos planos de contingência para minimizar a indisponibilidade por questões climáticas.

Transição energética

A EDP também está implementando ações para impulsionar uma transição energética justa nas comunidades onde atua. Projetos como o Comunidade Solar, no Espírito Santo, a Micro Usina Solar Social, em São Paulo, e o edital Energia Solidária, que viabiliza o projeto Energia Viva, em Guaratinguetá (SP), visam a ampliar o acesso à energia renovável.

O projeto Comunidade Solar, realizado em parceria com a Revolusolar, está levando energia renovável para a comunidade Jabaeté, por meio da instalação de placas solares no Projeto Tons de Amoras, no Instituto GG5 e na Associação de Nova Jabaeté. O projeto também inclui a instalação de totens de energia solar para carregamento de equipamentos eletrônicos em espaços públicos e a capacitação profissional de moradores em Manutenção e Instalação de Sistemas Fotovoltaicos, em parceria com o Senai. A energia solar tem gerado uma economia de cerca de 50% na conta de energia das instituições beneficiadas, além de promover o uso de energia limpa.

Essas iniciativas fazem parte do Plano de Adaptação Climática desenvolvido pela EDP para mitigar os impactos da nova realidade climática, como o aumento da temperatura média, tempestades severas, incêndios florestais e enchentes. Para viabilizar essa transformação, a empresa destinou mais de R$ 600 milhões para a implementação de 25 iniciativas, sendo oito delas direcionadas à unidade de negócio de Distribuição.

Com esse conjunto de iniciativas e a carta de intenções voltada à resiliência climática e à inclusão social, a EDP reafirma seu compromisso com um futuro energético mais sustentável, resiliente e justo no Brasil, contribuindo ativamente para os objetivos da COP30 e para o bem-estar das comunidades capixabas.