Cristina Buarque, irmã de Chico Buarque, morre no Rio de Janeiro

A cantora e compositora Cristina Buarque morreu na manhã deste domingo (20), aos 74 anos, no Rio de Janeiro. Zeca Pereira, filho da cantora, foi quem confirmou a morte através das redes sociais.

Morte confirmada pela família

“Minha mãe, Cristina Buarque, partiu hoje pela manhã. Estamos tristes, mas gratos por tudo que ela representou para a música brasileira e para nossa família”, escreveu Zeca. A família não contou a causa da morte.

Irmã de Chico Buarque e referência no samba

Cristina Buarque era irmã do cantor e compositor Chico Buarque. Ao longo da carreira, construiu um legado como uma das principais vozes femininas dedicadas ao samba tradicional. Seu repertório valorizava compositores históricos como Nelson Cavaquinho, Cartola, e Donga.

Carreira marcada pela resistência cultural

Com uma trajetória discreta, mas respeitada, Cristina Buarque foi defensora das raízes do samba. Lançou discos importantes que resgataram canções pouco conhecidas e prestou homenagens a sambistas esquecidos pelo grande público.

Participações em projetos coletivos

Além da carreira solo, Cristina colaborou com outros artistas em álbuns coletivos e eventos musicais. Foi presença frequente em projetos ligados à Memória do Samba e participou de iniciativas de preservação do acervo musical brasileiro.

Reconhecimento tardio, mas sólido

Apesar de não ter alcançado o mesmo sucesso comercial que o irmão Chico Buarque, Cristina conquistou admiração entre músicos, críticos e estudiosos da música popular brasileira. Sua discografia é referência entre colecionadores e especialistas.

Repercussão nas redes sociais

A morte de Cristina Buarque gerou comoção entre artistas e fãs. Nas redes sociais, diversas personalidades da música lamentaram a perda e destacaram sua importância para o samba e para a história musical do Brasil.

Legado para as novas gerações

Cristina deixa um legado de resistência, autenticidade e paixão pela música. Sua dedicação ao samba de raiz inspira novas gerações de artistas que buscam manter vivas as tradições da música popular brasileira.

Cerimônia de despedida

Segundo informações da família, o velório será realizado na segunda-feira (21), no Rio de Janeiro. Mais detalhes devem ser divulgados ao longo do dia.

Cristina Buarque: símbolo de um samba que resiste

Mais do que a irmã de Chico Buarque, Cristina Buarque foi uma voz própria dentro da música brasileira. Sua trajetória é um exemplo de amor à cultura e de fidelidade às origens do samba.