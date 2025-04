Cruz da primeira missa no Brasil; veja porque ela saiu de Portugual

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) recebeu, na tarde desta terça-feira (15), a cruz da Primeira Missa no Brasil durante um ato ecumênico realizado no Hall Monumental. A cerimônia marcou os 525 anos da primeira celebração religiosa em solo brasileiro, ocorrida em 26 de abril de 1500, na Praia da Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália, na Bahia.

Ato reúne autoridades e líderes religiosos

Líderes de diferentes religiões e autoridades públicas participaram do ato, que destacou a importância da cruz como símbolo de união entre culturas e crenças. Os organizadores promoveram momentos de oração, reflexões e manifestações culturais para celebrar o marco histórico.

Cruz da Primeira Missa no Brasil simboliza encontro de culturas

A cruz exibida no evento representa o objeto utilizado por frei Henrique de Coimbra na missa celebrada logo após a chegada dos portugueses ao Brasil. A cerimônia original reuniu os colonizadores e os povos originários, marcando o primeiro contato espiritual entre essas culturas.

Evento celebra 525 anos da primeira missa no país

A organização promoveu o evento como parte das comemorações pelos 525 anos da Primeira Missa no Brasil, considerada o início da presença cristã no território nacional. O ato resgatou o valor histórico desse momento e ressaltou o papel da fé na formação da identidade brasileira.

Brasil e Portugal comemoram 200 anos de relações diplomáticas

Além do marco religioso, o evento celebrou os 200 anos do Tratado de Paz, Amizade e Aliança, firmado em 1825 entre Brasil e Portugal. O acordo reconheceu a independência brasileira e estabeleceu relações diplomáticas formais entre os dois países.

Alesp expõe cruz da Primeira Missa no Brasil

Durante a cerimônia, os organizadores colocaram a cruz da Primeira Missa no Brasil em destaque no centro do Hall Monumental. Visitantes e convidados puderam se aproximar do símbolo e conhecer detalhes sobre seu significado histórico e espiritual.

Representantes de diferentes crenças participam

O ato contou com a presença de representantes das religiões cristãs, afro-brasileiras e de matriz indígena. A diversidade reafirmou o caráter ecumênico do evento e promoveu o diálogo entre as diversas expressões de fé presentes no Brasil.

Coroa Vermelha: local da primeira missa no Brasil

A Praia da Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália, abriga o marco da primeira missa celebrada no Brasil, no dia 26 de abril de 1500. O local, conhecido como Costa do Descobrimento, preserva a memória do encontro entre os portugueses e os povos originários.

Cruz percorre o país em celebrações históricas

Organizadores incluíram a cruz em um roteiro que passa por várias capitais brasileiras. A iniciativa busca levar ao público a história da Primeira Missa no Brasil, promovendo atividades religiosas, exposições e ações educativas em todo o território nacional.

Evento reforça legado de fé e memória

A cerimônia na Alesp reforçou o legado espiritual da cruz da Primeira Missa no Brasil. O ato destacou a importância de manter viva a memória do passado, incentivar o respeito entre crenças e valorizar os pilares históricos da formação do Brasil.