De olho em 2026, família Malta percorre o interior do Espírito Santo

O senador Magno Malta (PL), presidente estadual do Partido Liberal, deu início a uma série de visitas pelos municípios do interior do Espírito Santo. Acompanhado de sua filha, Maguinha Malta, o parlamentar tem se reunido com lideranças locais da sigla e autoridades municipais.

Nesta semana, Magno Malta esteve em Marataízes, onde participou de encontros com representantes do PL no município. Em seguida, seguiu para Alegre, na região do Caparaó, onde, além de dialogar com lideranças partidárias, se reuniu com o prefeito Nirrô Emerick (PP).

Em Cachoeiro de Itapemirim, o senador visitou o Hospital Materno Infantil, acompanhado por sua filha e pelos vereadores Creone da Farmácia e Coronel Fabrício, ambos do PL. Também participaram da visita o vereador Delandi (PSDB), líder do governo na Câmara Municipal e o ex-vereador e candidato a prefeito derrotado de Cachoeiro, Léo Camargo (PL).