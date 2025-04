Defesa Civil de Cachoeiro divulga nota sobre alerta de chuvas

A Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim recebeu um alerta de volume expressivo de chuvas para as próximas horas, com previsão de que o fenômeno se estenda até domingo.

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) realizará uma reunião nesta sexta-feira (4), às 14h, com a Defesa Civil Municipal e a Secretaria Municipal de Comunicação de Cachoeiro, para avaliar as condições meteorológicas do estado para os próximos dias.

Além disso, representantes da Defesa Civil de outros municípios da região Sul, Serrana e Central participarão da reunião, já que as informações discutidas terão impacto nas estratégias de planejamento dessas localidades.

A Defesa Civil de Cachoeiro, junto com as equipes de outras secretarias municipais, estará de plantão para atender possíveis ocorrências e pede que a todos que fiquem em alerta. Em caso de emergência, a população pode entrar em contato pelo número do plantão 24 horas da Defesa Civil de Cachoeiro: (28) 98814-3497.