Defesa Civil monitora nível do Rio Itapemirim após chuvas no Sul do ES

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou, na manhã deste domingo (6), que o Rio Itapemirim está sendo monitorado pela Defesa Civil Municipal devido ao volume de chuvas registrado nas últimas horas. De acordo com nota divulgada pelo órgão, o rio apresenta um aumento de um metro em relação ao nível normal e o acumulado de chuvas nas últimas horas é de 54 milímetros.

Apesar da elevação do nível, até o momento não houve registro de ocorrências relacionadas ao clima, segundo a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros.

A medida de monitoramento é preventiva, já que as fortes chuvas que atingem a região Sul do Espírito Santo têm provocado estragos em diversas cidades.

Veja o vídeo:

