Denúncia: descubra a praia do Litoral Sul que tem fila do sexo; veja

Moradores do litoral Sul, relatam que uma faixa de areia tem sido usada, há anos, como ponto para encontros sexuais ao ar livre, especialmente durante a noite. A situação, segundo os relatos, causa desconforto e preocupação, principalmente pela falta de fiscalização e pela sujeira deixada no local.

Pela manhã, o cenário costuma ser de abandono, com preservativos usados e lixo espalhados pela areia, principalmente entre o posto dos salva-vidas e nas imediações de um trecho movimentado da avenida à beira-mar.

Sexo na praia

Uma moradora, que pediu anonimato, revelou à reportagem do portal Metrópoles a existência de um grupo em aplicativo de mensagens, intitulado “Nu na PG”, utilizado para marcar os encontros. De acordo com ela, a maioria dos frequentadores é composta por homens mais velhos, muitos deles em busca de garotos de programa.

“Se você andar por ali à noite, consegue ver tudo. E no dia seguinte, a praia amanhece cheia de camisinhas e lixo”, relatou. Ela também afirmou já ter presenciado filas de homens aguardando para se encontrar com parceiros, além de cenas explícitas de relações sexuais.

Só homens

Ainda segundo a moradora, não há participação feminina nos encontros. “Vejo homens bem vestidos parando o carro e indo até a praia esperar o outro terminar para ocupar o lugar”, relatou.

As denúncias referem-se a um trecho da orla do bairro Maracanã, localizado em Praia Grande, no litoral sul do Estado de São Paulo.