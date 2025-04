Denúncias de vereador acirram clima político na Câmara de Ibatiba

As sessões da Câmara Municipal de Ibatiba, na região do Caparaó capixaba, têm sido marcadas por tensão nos últimos dias. O vereador Professor Wesley (MDB) vem fazendo duras críticas à atual gestão municipal, comandada pelo prefeito Dr. Luis Carlos Pancoti (PL), e apresentou uma série de denúncias envolvendo contratos firmados pela Prefeitura.

Durante as últimas reuniões legislativas, Wesley exibiu documentos e levantou questionamentos sobre possíveis irregularidades na compra de mobiliário escolar e na contratação de serviços de limpeza urbana. As denúncias teriam motivado, segundo o parlamentar, a exoneração do então chefe de Gabinete, Darckson Pereira de Amorim, formalizada no último dia 17 de abril.

Contratos sob suspeita

Entre os contratos sob suspeita está a aquisição de 400 conjuntos de carteiras escolares para alunos adultos e 120 para crianças, destinados à Escola Municipal Marlene Rodrigues Ávila. Segundo os dados apresentados pelo vereador, a Prefeitura teria pago R$ 955,87 por cada conjunto adulto, totalizando R$ 382.348,00. Wesley afirma que orçamentos locais indicam que o mesmo mobiliário poderia ser adquirido por R$ 558,40 a unidade, o que representaria uma diferença de R$ 148.988,00.

No caso das carteiras infantis, o contrato aponta um custo de R$ 894,24 por item, somando R$ 107.308,80. O vereador alega que encontrou o mesmo modelo por R$ 462,40 no comércio local, o que significaria uma economia potencial de R$ 51.820,80.

Outro ponto abordado por Wesley é o contrato emergencial firmado com uma empresa de limpeza urbana, por meio de adesão a uma ata de licitação do município de Nanuque (MG). O valor do contrato anual é de R$ 2.807.216,70. De acordo com o vereador, até o ano anterior os mesmos serviços eram realizados por outra empresa por R$ 1.345.703,62 ao ano. Ele também destacou que a atual empresa teria como funcionária a esposa do ex-chefe de gabinete.

Prefeitura nega irregularidades

Em nota enviada ao portal Aqui Notícia, a Prefeitura de Ibatiba confirmou o pedido de exoneração de Darckson Amorim, protocolado em 16 de abril e oficializado no dia seguinte. A administração destacou que, na sessão do dia 25 de abril, o ex-chefe de gabinete já não ocupava mais o cargo, contrariando as falas do vereador que o tratavam como se ainda estivesse em exercício.

Sobre as denúncias apresentadas, a Prefeitura afirmou que não foram entregues documentos ou provas que sustentem as acusações. A gestão classificou as declarações como infundadas e ressaltou que todos os contratos e processos administrativos seguem os princípios da legalidade, moralidade e transparência.

“A administração municipal reafirma seu compromisso com a seriedade, a ética e o respeito à população de Ibatiba, e continuará defendendo a integridade de seus servidores e os avanços conquistados para o município”, finalizou a nota oficial.

A reportagem também fez contato com o ex-chefe de gabinete, Darckson Pereira de Amorim, porém, até o momento não obtivemos retorno. O espaço segue aberto.