Deputados Gilvan e Lindbergh trocam ofensas e geram tumulto na Câmara

Uma audiência na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados foi marcada por tensão e troca de ofensas entre os deputados federais Gilvan da Federal (PL-ES) e Lindbergh Farias (PT-RJ), na manhã desta terça-feira (29). Os parlamentares precisaram ser contidos por colegas após um acalorado desentendimento durante a fala do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.

O conflito teve início quando Gilvan, ao utilizar o tempo destinado ao líder do PL, fez duras críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em seu discurso, o deputado se referiu ao presidente como “descondenado” e acusou o governo de “importar corruptos”.

Diante das declarações, Lindbergh Farias pediu a palavra para apresentar uma questão de ordem, com base no artigo 73, inciso 12, do Regimento Interno da Câmara. O trecho citado proíbe manifestações descorteses ou injuriosas contra membros dos Poderes da República e outras autoridades.

Durante a discussão, o clima esquentou ainda mais quando Lindbergh afirmou: “Esse sujeito é um desqualificado. Pediu a morte do presidente…”, enquanto Gilvan se levantava e se dirigia ao petista. A situação exigiu a intervenção de outros parlamentares para evitar um confronto físico.

Apesar do tumulto, a audiência prosseguiu após a intervenção dos colegas e a retomada da ordem no plenário.

Imagens: Redes Sociais