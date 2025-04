Desfile cívico-escolar marcará aniversário de Presidente Kennedy

Presidente Kennedy chega aos seus 61 anos de emancipação política celebrando um legado de crescimento e desenvolvimento. Com o tema “Orgulho que se constrói”, a data reforça a trajetória de conquistas que fazem do município um lugar cada vez melhor para se viver.

Para marcar essa comemoração, no dia 04 de abril, a cidade realizará o tradicional desfile cívico escolar, trazendo à avenida Orestes Bahiense toda a criatividade e o talento dos alunos da rede municipal de ensino. Com o tema “O mundo mágico da literatura”, o evento começa às 16 horas e promete encantar o público com apresentações inspiradas em grandes clássicos da literatura.

Mais do que uma celebração, o aniversário de Presidente Kennedy reafirma o compromisso com o futuro, valorizando a educação, a cultura e o progresso.