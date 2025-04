Deslizamento de terra interdita parcialmente área da Cachoeira da Fuma

Um deslizamento de terra registrado na última semana levou ao isolamento temporário de uma área próxima à Cachoeira da Fumaça, um dos principais atrativos naturais da região. A medida foi adotada por questões de segurança.

Apesar da interdição parcial, o acesso à trilha continua liberado até o ponto sinalizado pelas autoridades. No entanto, o banho de rio está suspenso até que sejam feitas novas avaliações técnicas.

A Defesa Civil deverá realizar uma vistoria no local nos próximos dias. Com base no laudo, novas diretrizes sobre a visitação serão divulgadas por meio dos canais oficiais.

As autoridades locais pedem a compreensão dos visitantes e reforçam que a prioridade, neste momento, é garantir a segurança de todos.