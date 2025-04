Detran realiza fiscalização e educação de trânsito em Guarapari

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), por meio das gerências de Fiscalização (GEFIT) e Educação de Trânsito (GEDUT), realizou, na última sexta-feira (04), mais uma ação integrada de fiscalização no município de Guarapari. A ação ocorreu em parceria com o 10º Batalhão da Polícia Militar, agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte (SMTT).



A ação teve duração de duas horas, de 09h as 11h, na Ponte de Muquiçaba, situada à Av. Jones dos Santos Neves. As equipes abordaram 115 veículos, sendo 80 motocicletas, 30 carros e 5 caminhões. Desses, um veículo precisou ser removido para o pátio credenciado do Detran|ES. Entre as principais infrações registradas, destacam-se: não usar cinto de segurança, dirigir veículo manuseando telefone celular, conduzir veículos registrado que não esteja licenciado, desobedecer a ordem de parada, entre outras.



A equipe de educação no trânsito atuou com abordagem educativa aos condutores e ocupantes do veículo, parabenizando os bons condutores e ressaltando a importância de um comportamento seguro no trânsito. Como a campanha atual do Detran|ES destaca, atitudes como usar o cinto de segurança e o dispositivo adequado para crianças no automóvel, atravessar na faixa de pedestres e olhar para os dois lados, usar equipamentos de segurança nos trajetos de bicicleta e redobrar a atenção nos cruzamentos ao pilotar motocicleta: “É simples de fazer. É seguro pra você”. Essa abordagem acontece sempre após a fiscalização ser realizada.



O gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran|ES, Jederson Lobato, ressalta a importância das ações integradas. “Essas ações cumprem um papel importante na segurança viária, pois ressaltam que o trânsito é responsabilidade de todos os órgãos e entidade componentes no Sistema Nacional de Trânsito (SNT) e transmitem à sociedade a mensagem de união das forças em prol da defesa da vida.



“Por isso, ao sermos convidados, prontamente nos disponibilizamos a participar da ação solicitada pela Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte e pudemos cooperar para que o uso dos espaços públicos seja feito de maneira compartilhada e consciente por todos os usuários das vias públicas com foco na preservação da integridade física e da vida das pessoas”, salienta Lobato.

