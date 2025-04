Dia V: governador lança estratégia de vacinação contra influenza no ES

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou do lançamento da vacinação contra influenza no Espírito Santo, nesta segunda-feira (7), durante o Dia V de Vacinação, na sede da Secretaria da Saúde (Sesa), em Vitória. Cerca de 300 pessoas foram imunizadas no evento que teve a participação do icônico personagem Zé Gotinha.

O público-alvo da campanha inclui crianças de 6 meses a menores de 6 anos – incluindo indígenas até 9 anos -, gestantes, puérperas, indígenas, idosos com mais de 60 anos, população em situação de rua, pessoas privadas de liberdade, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, pessoas com deficiência, trabalhadores da saúde; professores, portuários, dos Correios, rodoviários, das Forças Armadas, da Segurança Pública e de salvamento e caminhoneiros.

Essas pessoas já podem procurar a unidade básica de saúde mais próxima de casa. Em algumas cidades, é possível fazer o agendamento on-line da vacinação. São mais de 700 salas com vacinas para imunização.

“Estamos empenhados para aplicar 1,7 milhão de vacinas contra a gripe nos próximos meses. Recebemos 408 mil doses, que estão sendo distribuídas aos municípios. A vacina é essencial para nossa proteção e sem ela não sei onde estaríamos hoje. Vamos focar nos grupos prioritários que são idosos, crianças de 0 a 6 anos e gestantes, além de alguns grupos profissionais. É crucial que todos estejam imunizados. Recentemente, o Ministério da Saúde atualizou o calendário de vacinação, ressaltando a importância de seguir as diretrizes científicas para proteger vidas. Convido todos os pais, mães, responsáveis e todos que fazem parte dos grupos prioritários a se vacinarem o mais rápido possível para garantir a saúde da população capixaba e brasileira”, afirmou o governador.

Também presente ao lançamento da estratégia de vacinação contra influenza, o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, agradeceu o empenho dos servidores da Saúde nesse trabalho de promoção direta de vida. “Aos servidores do SUS capixaba, que tocam, em todo o Estado, todos os projetos que promovem o avanço da saúde pública, nosso muito obrigado. Hoje, aqui, eles são público prioritário da vacinação contra influenza. Eles têm um trabalho de suma importância na vida das pessoas. Enquanto estamos aqui, estamos em obras nos Hospitais Roberto Silvares, em São Mateus, no Geral de Cariacica, na ampliação do Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), que, em breve, serão concluídos”, lembrou.

De acordo com o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, a estratégia de vacinação contra influenza inicia oficialmente no 7 de abril e segue durante o ano. A expectativa é que o Estado possa superar a cobertura de 69%. “Vacina é vida. Orientamos que a população já procure as unidades básicas de saúde para se vacinar, não deixando para a última hora. Sobretudo, a população idosa e com doenças crônicas para evitarmos complicações de saúde, como internações e mortes”, aconselhou.

A vacina utilizada é trivalente e protege contra três tipos de cepas de vírus influenza.