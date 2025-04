“Diálogo importante”, diz Callegari ao se reunir com Libardi

O deputado estadual Wellington Callegari, do Partido Liberal (PL), está intensificando sua agenda de articulação política com vistas às eleições de 2026, quando pretende disputar uma vaga no Senado. Em mais um movimento de aproximação com aliados, o parlamentar tem buscado fortalecer sua base eleitoral.

Na terça-feira (22), Callegari compartilhou uma imagem em suas redes sociais ao lado de Diego Libardi, ex-candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, derrotado nas últimas eleições, e atualmente subsecretário de Qualidade Ambiental e Bem-Estar Animal na Secretaria de Meio Ambiente de Vitória, na gestão do prefeito Lorenzo Pazolini.

Em sua publicação, o deputado destacou a importância do diálogo com Libardi, filiado ao Partido Republicano no Estado. “Tive um importante diálogo com @diegolibardi, líder do Partido Republicano no Estado, para debater os rumos da política no Brasil, no Espírito Santo e em Cachoeiro de Itapemirim”, afirmou Callegari.

O deputado também fez questão de esclarecer que, embora não tenham se aliado na última eleição municipal, a relação entre ele e Libardi não foi marcada por divergências significativas. “Embora não tenhamos estado lado a lado nas últimas eleições, não foi por divergências profundas. Estamos no mesmo espectro político e, mais do que poder, devemos colaborar pelo nosso Estado e país”, concluiu Callegari.